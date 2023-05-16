انتخاب لعلج رئيسا للاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية جديدة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جرى اليوم بمدينة الدار البيضاء إعادة انتخاب شكيب لعلج على رأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لولاية جديدة.

و تمكن لعلج من نيل ثقة جل المصوتين في انتخابات رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب المعروفة اختصارا بالباطرونا و ذلك بعد أن كان مرشحا وحيدا.

و سيقود شكيب لعلج رفقة نائبه المهدي التازي، الاتحاد العلم لمقاولات المغرب لولاية ثانية ستمتد حتى سنة 2026.

هذا و كان مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد صادق يوم الجمعة 31 مارس المنصرم، على ترشح شكيب لعلج والمهدي التازي لولاية ثانية على رأس الاتحاد، معتبرا أن ترشحهما يطابق القوانين والقانون الداخلي للاتحاد.

وأطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في السادس من شهر فبراير الماضي دعوة للتوصل بالترشيحات لمنصب الرئاسة للفترة 2023-2026.

وسبق أن قدم كل من شكيب لعلج والمهدي التازي، يوم الخميس 05 ماي 2023، الخطوط العريضة لبرنامج عملهما خلال الولاية الثانية على رأس المنظمة التي تمثل مصالح الشركات المنضوية تحت لوائها في المغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0