بنك المغرب: “مبادلات العملات الأجنبية بلغ 69,6 مليار درهم شهر مارس”

هبة بريس ـ متابعة

أفاد بنك المغرب أن حجم مبادلات العملات الأجنبية مقابل الدرهم بلغ 69,6 مليار درهم في شهر مارس الماضي، بارتفاع قدره 22,5 مليار درهم من سنة إلى أخرى.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية المتعلقة بالظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر ماي، أنه في ما يتعلق بعمليات المناقصة بالعملات الأجنبية لبنك المغرب مع البنوك، لم يتم عقد أية جلسة منذ شهر دجنبر 2021.

كما أكد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,9 في المئة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,44 في المئة مقابل اليورو، وذلك ما بين شهري مارس وأبريل 2023.

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