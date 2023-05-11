مجلس جماعة اجزناية يهاجم مجددا الوكالة الحضرية لطنجة !

2023-05-11 / 18:51
0
هبة بريس _ طنجة

شهدت دورة ماي العادية التي عقدها مجلس اجزناية ، الاسبوع الماضي ، هجوم رئيس المجلس الجماعي لاجزناية وعدد من المستشارين، على مؤسسة الوكالة الحضرية لطنجة، بسبب ما اعتبروه تعثر إخراج تصميم التهيئة الخاص بهذه الجماعة الترابية التابعة لعمالة طنجة- أصيلة.

وحمل محمد بولعيش رئيس المجلي الجماعي لاجزناية وعدد من المستشارين مسؤولية التخبط الذي يطال قطاع التعمير بجماعة اجزناية للوكالة الحضرية بطنجة، والتأخر في اخراج تصميم التهيئة الذي يحرم بحسبهم عشرات الأسر الفقيرة من امتلاك سكن.

واذا كان شبح تناسل البناء العشوائي وخروقات التجزيئ السري قد دفع بالوكالة الحضرية الى التريث وعدم التسرع في اخراج تصميم التهيئة الخاص بهذه الجماعة الترابية، فان دوافع الانتقادات الموجهة للوكالة الحضرية بطنجة تبقى محط تساؤل .

مشاكل قطاع التعمير بجماعة اجزناية والترامي على الملك الغابوي وتقسيمه من طرف سماسرة البناء العشوائي في مرحلة سابقة، كلها أسباب دفعت بالسلطات المختصة في إبانه الى القيام بزيارات ميدانية عجلت بتوقيف تجزئات سكنية مخالفة لقانون التعمير والبناء وعدم التزامها بدفتر التحملات، الأمر الذي دفع بالوكالة الحضرية الى التريث في اخراج وثيقة تصميم التهيئة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of محكمة النقض تؤجل النظر في دعوى إلغاء امتحان المحاماة

محكمة النقض تؤجل النظر في دعوى إلغاء امتحان المحاماة

2023-05-11 / 20:01
Photo of عيد الأضحى 2023 بالمغرب .. إجراءات حكومية جديدة

عيد الأضحى 2023 بالمغرب .. إجراءات حكومية جديدة

2023-05-11 / 19:23
Photo of أكادير : 17 قضية ضد عائلة ” المرأة الحديدية” ومطالب بوقف شكايات ” كيدية”

أكادير : 17 قضية ضد عائلة ” المرأة الحديدية”…

2023-05-11 / 17:19
Photo of عبد النباوي: المرأة المغربية استطاعت أن تفرض حضورها في السلك القضائي

عبد النباوي: المرأة المغربية استطاعت أن تفرض حضورها في…

2023-05-11 / 16:54
Photo of سيناريوهات أسعار الاضاحي .. الحكومة تطمئن والمستهلك متوجس

سيناريوهات أسعار الاضاحي .. الحكومة تطمئن والمستهلك متوجس

2023-05-11 / 16:30
Photo of المرافعة بين سلطة الاتهام و هيئة الدفاع عنوان ندوة علمية بمراكش

المرافعة بين سلطة الاتهام و هيئة الدفاع عنوان ندوة…

2023-05-11 / 16:08
Photo of من البروج.. هبة بريس في ضيافة الفائز بجائزة أحسن مربي سلالة الصردي بمعرض مكناس ” فيديو”

من البروج.. هبة بريس في ضيافة الفائز بجائزة أحسن…

2023-05-11 / 15:40
Photo of مجلس بوعياش: الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من ازدواجية النظام التربوي

مجلس بوعياش: الولوج إلى الحق في التعليم يعاني من…

2023-05-11 / 15:32
Photo of برنامج فرصة.. بايتاس: “هناك تأخر في ضخ الاعتمادات المالية”

برنامج فرصة.. بايتاس: “هناك تأخر في ضخ الاعتمادات المالية”

2023-05-11 / 14:33
Photo of الحكومة: “الحالة المائية ديال بلادنا صعبة”

الحكومة: “الحالة المائية ديال بلادنا صعبة”

2023-05-11 / 14:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق