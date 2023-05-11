مجلس جماعة اجزناية يهاجم مجددا الوكالة الحضرية لطنجة !

هبة بريس _ طنجة

شهدت دورة ماي العادية التي عقدها مجلس اجزناية ، الاسبوع الماضي ، هجوم رئيس المجلس الجماعي لاجزناية وعدد من المستشارين، على مؤسسة الوكالة الحضرية لطنجة، بسبب ما اعتبروه تعثر إخراج تصميم التهيئة الخاص بهذه الجماعة الترابية التابعة لعمالة طنجة- أصيلة.

وحمل محمد بولعيش رئيس المجلي الجماعي لاجزناية وعدد من المستشارين مسؤولية التخبط الذي يطال قطاع التعمير بجماعة اجزناية للوكالة الحضرية بطنجة، والتأخر في اخراج تصميم التهيئة الذي يحرم بحسبهم عشرات الأسر الفقيرة من امتلاك سكن.

واذا كان شبح تناسل البناء العشوائي وخروقات التجزيئ السري قد دفع بالوكالة الحضرية الى التريث وعدم التسرع في اخراج تصميم التهيئة الخاص بهذه الجماعة الترابية، فان دوافع الانتقادات الموجهة للوكالة الحضرية بطنجة تبقى محط تساؤل .

مشاكل قطاع التعمير بجماعة اجزناية والترامي على الملك الغابوي وتقسيمه من طرف سماسرة البناء العشوائي في مرحلة سابقة، كلها أسباب دفعت بالسلطات المختصة في إبانه الى القيام بزيارات ميدانية عجلت بتوقيف تجزئات سكنية مخالفة لقانون التعمير والبناء وعدم التزامها بدفتر التحملات، الأمر الذي دفع بالوكالة الحضرية الى التريث في اخراج وثيقة تصميم التهيئة التي تشكل مرجعا أساسيا لمختلف الأنشطة ذات الصلة بمجال البناء والتعمير.

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