والدة كريستيانو تكشف حقيقة خلافاته مع جورجينا: “مجرد أكاذيب”

2023-05-11 / 15:55
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هبة بريس - وكالات

كشفت البرتغالية ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، طبيعة خلافات نجلها مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وزعمت تقارير عدة خلال الأسابيع الأخيرة، أن العلاقة بين رونالدو وجورجينا، تربطهما منذ عام 2016، على وشك الانتهاء بسبب الاهتمام المفرط لعارضة الأزياء الإسبانية بذاتها، الأمر الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

ولكن النجم البرتغالي دحض كل تلك الإشاعات بنشر صورة له عبر حسابه في موقع “إنستغرام” مطلع مايو الجاري، برفقة جورجينا وهما يتناولان مشروبا ويقبلان بعضهما في أجواء رومانسية مع تعليق: “نتشارك في الحب”.

كما ردت جورجينا بأن من يطلقون هذه الشائعات هم مجموعة من الحاقدين والحاسدين.

وعلقت أفيرو على تقارير الخلافات بين ابنها وشريكته جورجينا، أثناء حضورها افتتاح متجر في بلدتها ماديرا، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وقالت: “كل هذه أكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.

وأضافت موضحة: “كل زوجين يتجادلان ولكن كل ما يكتب في هذا الإطار محض أكاذيب”.

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