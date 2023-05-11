إتفاقية بين "بروميثيوس" و مجلس " بوعياش "
لصورة تعبيرية

بوعياش: عدد الجمعيات بالمناطق الجنوبية للمملكة بلغ نحو 20 ألف

2023-05-11 / 09:59
1
هبة بريس

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن عدد الجمعيات بالمناطق الجنوبية للمملكة بلغ نحو 20 ألف.

وأوضحت بوعياش، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أن المجلس قام بدعم عشرات الجمعيات التي تشتغل على قضايا متعددة، منها التراث الحساني، والقضايا النسائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأدب والموسيقى، فضلا عن جمعيات تهتم بالنهوض بالحقوق السياسية والمدنية بما فيها الحق في التعبير.

من جهة أخرى، أبرزت بوعياش أن المجلس يتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير دوري لما يجري من دينامية مدنية وسياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وبيئية بالمناطق الجنوبية للمملكة، مشيرة إلى أن المجلس على مشارف تقديم التقرير الدوري خلال الشهر المقبل بخصوص هذه الدينامية.

وشددت في هذا الإطار على أن المجلس يشتغل بأدوات عمل منسجمة ووفق نفس المنطق بكل التراب الوطني.

وبخصوص إدعاءات “سلطانة خيا”، قالت بوعياش “إنه في سنة 2022 تدخل المجلس طبقا لاختصاصاته، وذلك لكون كل المواطنين هم تحت حماية منظومة حقوق الإنسان للدولة المغربية” ، ملفتة إلى أن المجلس “قام بمتابعة حالتها، وهي اليوم حرة وتتنقل كما تشاء”، مشددة في هذا الإطار على أن هذه المواضيع لا تشكل بالنسبة للمجلس استثناء بل إنه يشتغل وفق منهجية واحدة في تفاعله مع كل القضايا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمم المتحدة: شجرة الأركان تمثل غنى التراث الطبيعي المغربي

الأمم المتحدة: شجرة الأركان تمثل غنى التراث الطبيعي المغربي

2023-05-11 / 11:11
Photo of سرقة دراجة نارية تقود شخصا للاعتقال بانزكان

سرقة دراجة نارية تقود شخصا للاعتقال بانزكان

2023-05-11 / 10:34
Photo of أمسية فنية بالرباط تحتفي بجمهورية الرأس الأخضر

أمسية فنية بالرباط تحتفي بجمهورية الرأس الأخضر

2023-05-11 / 10:26
Photo of بحضور عامل مكناس ورئيس الجماعة الحضرية.. افتتاح المعبد اليهودي بعد ترميمه

بحضور عامل مكناس ورئيس الجماعة الحضرية.. افتتاح المعبد اليهودي…

2023-05-11 / 09:50
Photo of البيضاء.. إيقاف شخص ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

البيضاء.. إيقاف شخص ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

2023-05-11 / 09:31
Photo of طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-11 / 09:07
Photo of ” الصحة” تعقد الاجتماع الأول لعمل اللجنة المشتركة مع نقابات الصيادلة

” الصحة” تعقد الاجتماع الأول لعمل اللجنة المشتركة مع…

2023-05-10 / 23:38
Photo of انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

انتخاب المغرب لرئاسة الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات

2023-05-10 / 21:24
Photo of مجلس بوعياش يدعو إلى إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق في الماء للجميع

مجلس بوعياش يدعو إلى إيجاد حلول مستدامة لضمان الحق…

2023-05-10 / 20:56
Photo of بلاغ هام لمستعملي الطريق السيار طنجة-الرباط

بلاغ هام لمستعملي الطريق السيار طنجة-الرباط

2023-05-10 / 20:36

تعليق واحد

  1. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه | الآية 42 من سورة إبراهيم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق