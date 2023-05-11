بوعياش: عدد الجمعيات بالمناطق الجنوبية للمملكة بلغ نحو 20 ألف

هبة بريس

قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن عدد الجمعيات بالمناطق الجنوبية للمملكة بلغ نحو 20 ألف.

وأوضحت بوعياش، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، أن المجلس قام بدعم عشرات الجمعيات التي تشتغل على قضايا متعددة، منها التراث الحساني، والقضايا النسائية، والأشخاص في وضعية إعاقة، والأدب والموسيقى، فضلا عن جمعيات تهتم بالنهوض بالحقوق السياسية والمدنية بما فيها الحق في التعبير.

من جهة أخرى، أبرزت بوعياش أن المجلس يتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير دوري لما يجري من دينامية مدنية وسياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية وبيئية بالمناطق الجنوبية للمملكة، مشيرة إلى أن المجلس على مشارف تقديم التقرير الدوري خلال الشهر المقبل بخصوص هذه الدينامية.

وشددت في هذا الإطار على أن المجلس يشتغل بأدوات عمل منسجمة ووفق نفس المنطق بكل التراب الوطني.

وبخصوص إدعاءات “سلطانة خيا”، قالت بوعياش “إنه في سنة 2022 تدخل المجلس طبقا لاختصاصاته، وذلك لكون كل المواطنين هم تحت حماية منظومة حقوق الإنسان للدولة المغربية” ، ملفتة إلى أن المجلس “قام بمتابعة حالتها، وهي اليوم حرة وتتنقل كما تشاء”، مشددة في هذا الإطار على أن هذه المواضيع لا تشكل بالنسبة للمجلس استثناء بل إنه يشتغل وفق منهجية واحدة في تفاعله مع كل القضايا.

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