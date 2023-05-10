إصابة وزير الفلاحة محمد الصديقي بفيروس كورونا
هبة بريس - الرباط
أصيب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، بفيروس كوفيد 19 .
وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، إصابة الوزير الصديقي بفيروس كورونا.
وقال في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي “فيسبوك”: “كل متمنيات الشفاء والعافية للأخ السي محمد الصديقي وزير الفلاحة جراء الأزمة الصحية التي ألزمته الفراش -كوفيد 19”.
وأضاف : “أتمنى له عودة سريعة إن شاء الله لمتابعة الملفات الهامة التي يضطلع بها القطاع الذي يشرف عليه”.
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11 تعليقات
ههههه كورونا الدول المتخلفة ، كورونا لا وجود لها وبشهادة منظمة الصحة والعالمية ، كل المفسدين يتمارضون لان العقاب بدأ
بالشفاء العاجل يارب العالمين..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
اللهم شافيه وعافيه يارب العالمين..
بالشفاء يارب العالمين. وعليه بالحجر الصحي ..
طهور ان شاء الله تعالى..
قد نختلف سياسيا ولكن انسانيا يجب ان متعاطف معه..
علينا جميعا اخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا..
بالشفاء ان شاء الله تعالى..
عليه أن يأخذ قسطا من الراحة ليتعافى ..
كرونا هي جابها لينا في جيوبنا تتمشى السوق تتجي خاوي. عاش لعيد الله إياخود فيه الحق.