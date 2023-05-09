محمد الصديقي

إتلاف منتوجات فلاحية متجهة لأوروبا يجر وزير الفلاحة للمساءلة

2023-05-09 / 19:08
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هبة بريس _ ع عياش

عاد موضوع توفر المنتوجات المغربية على كمية من المبيدات للواجهة اذ تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير الفلاحة محمد صديقي بسؤال حول حقيقة حول إتلاف السلطات البرتغالية لشحنة من الخيار كانت متجهة للأسواق قادمة من المغرب، وذلك بسبب توفرها على نسب مفرطة من المبيدات.

وعرج السؤال على ما يتم تداوله بين الفينة والأخرى، من أخبار بِتَعرض بعض المنتوجات الزراعية المغربية المُوَجَّهة للتصدير، للمصادرة والإتلاف من طرف الجهات المُسْتَوْرِدة، خاصة بالسوق الأوروبية، بمبرر احتوائها على كميات كبيرة ومفرطة من بقايا المبيدات الحشرية المضرة بالصحة.

وقارب السؤال ايضا منع السلطات الهولندية، قبل أشهر، توزيع شحنة من البرتقال المغربي، بحجة إمكانية احتوائها على مادة “كلور بيريفوس”، بالنظر لما قد يُسببه من مشاكل في خلايا الدماغ بالنسبة للأطفال.

وأضاف السؤال “اليوم يتم تداول إتلاف شحنة كبيرة من “الخيار المغربي” من طرف السلطات البرتغالية، بسبب احتوائه على مخلفات مفرطة من المبيدات الحشرية، تفوق بكثير الحد الأقصى المسموح به بالتشريع الأوروبي”.

وساءل الفريق وزير الفلاحة حول الإجراءات المتخذة من طرف مصالح الوزارة لضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المستهلكة من طرف المواطنات والمواطنين، خاصة أمام ضعف المراقبة وعدم استغناء المنتجين على المبيدات والأسمدة من أجل الزيادة في حجم الإنتاج.

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