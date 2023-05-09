“محمد” الاسم الأكثر شعبية للمواليد الجدد في برلين
هبة بريس - وكالات
أصبح اسم محمد الأكثر تداولا وشعبية في مدينة برلين، عاصمة دولة ألمانية الاتحادية، في عام 2022، بحسب إحصائية رسمية صادرة في البلاد ليزيح اسم نوح الذي كان يتصدر القائمة إلى المركز الثاني.
وتراجع اسم آدم في المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد في برلين وفقا لإحصائية صادرة لجمعية اللغة الألمانية GfdS في مدينة فيسبادن، يوم الاثنين.
وبالنسبة إلى أسماء السيدات، فإنّ اسم صوفيا كان الأكثر شعبية في مدينة برلين ومن بعدها إميليا ثم إيما، في الوقت الذي أصبح اسم نوح الأكثر شعبية بالنسبة للمواليد الذكور في ألمانيا بشكل عام واسم إميليا بالنسبة للمواليد الإناث.
هذا وترتكز هذه القوائم الصادرة إلى بيانات تضم نحو مليون شخص من أكثر من 750 مكتب تسجيل ألماني جمعتها جمعية اللغة الألمانية.
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8 تعليقات
اللهم بارك وزد وبارك في ذالك ..
اسم محمد هو الأكثر في الجالية المغربية المقيمة بالخارج..
الرجوع الى الأصل فضيلة..
الأسماء الأصلية مثل محمد .احمد . ادريس. ابراهيم . يعقوب. وغيرها من الأسماء التي تسمى عند ابناء الجالية المغربية..
الحمد لله
نتمنى ان تعود هذه الاسماء الى الوجود بعدما كانت مهددة بالانقراض ..
اسماء جميلة جدا..
الحمد لله على هاته الأسماء التي تبشر بالخير والقادم سيكون افضل ان اشاء الله ..