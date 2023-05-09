“محمد” الاسم الأكثر شعبية للمواليد الجدد في برلين

هبة بريس - وكالات

أصبح اسم محمد الأكثر تداولا وشعبية في مدينة برلين، عاصمة دولة ألمانية الاتحادية، في عام 2022، بحسب إحصائية رسمية صادرة في البلاد ليزيح اسم نوح الذي كان يتصدر القائمة إلى المركز الثاني.

وتراجع اسم آدم في المركز الثالث في قائمة أسماء المواليد في برلين وفقا لإحصائية صادرة لجمعية اللغة الألمانية GfdS في مدينة فيسبادن، يوم الاثنين.

وبالنسبة إلى أسماء السيدات، فإنّ اسم صوفيا كان الأكثر شعبية في مدينة برلين ومن بعدها إميليا ثم إيما، في الوقت الذي أصبح اسم نوح الأكثر شعبية بالنسبة للمواليد الذكور في ألمانيا بشكل عام واسم إميليا بالنسبة للمواليد الإناث.

هذا وترتكز هذه القوائم الصادرة إلى بيانات تضم نحو مليون شخص من أكثر من 750 مكتب تسجيل ألماني جمعتها جمعية اللغة الألمانية.

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