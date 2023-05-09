عشرات الكلاب الضالة تثير الرعب ضواحي المحمدية وسط تجاهل السلطات

2023-05-09 / 10:45
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توصلت هبة بريس بعدد من شكايات ساكنة تجزئة بساتين الفردوس بشارع فلسطين ضواحي المحمدية، و معهم شكايات قاطني تجزئات سكنية مجاورة كديار العالية و جنان الزيتون، يشتكون من خلالها الكلاب الضالة.

الشكايات أجمعت كلها على أن الكلاب الضالة باتت تزاحم الساكنة و تقض مضجعهم لدرجة أصبح عددها لربما أكبر من عدد ساكنة المنطقة، و هي تتزايد و تتناسل كل يوم في غياب تام للجهات الوصية.

و أفاد بعض سكان تجزئة الفردوس أن الكلاب الضالة تنتشر على طول شارع فلسطين من المحمدية باتجاه عين تكي، لدرجة أصبح منظرها يثير الرعب و يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل المخاطر التي تسببها خاصة لدى الأطفال و النساء الحوامل.

و طالب المتضررون من سلطات المحمدية بضرورة التحرك العاجل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة و وقف خطرها المحدق بالساكنة، علما أن الأمر لم يعد يقتصر على هاته التجزئات بل تحول لبعض أحياء المحمدية و شواطئها كذلك كالمانيسمان.

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