تركيا.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

2023-05-08 / 11:00
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هبة بريس - وكالات

رشق محتجون غاضبون يوم أمس الأحد حافلة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بالحجارة أثناء قيامه بجولة انتخابية في المنطقة قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية الأسبوع المقبل.

وأظهرت صور نشرها مكتب رئيس بلدية اسطنبول المعارض تحطم نوافذ الحافلة أثناء توقفها في مدينة أرضروم بشرق البلاد.

وكان إمام أوغلو يلقي خطابا من على سطح الحافلة عندما أُجبر على الاحتماء والمغادرة.

وأظهرت صور تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الشرطة، وهي تلجأ لخراطيم المياه لتفريق مجموعة من المحتجين الذين لاحقوا الحافلة ورشقوها بالحجارة.

ووصف إمام أوغلو الحادث بأنه استفزاز وطالب بتفسيرات من المسؤولين المحليين. وذكرت تقارير إعلامية تركية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح طفيفة.

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