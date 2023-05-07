SIAM 2023 .. توزيع الجوائز على الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية

هبة بريس _ الرباط

أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس السبت 6 ماي بمكناس، على حفل توزيع الجوائز على أفضل مربي الماشية حسب السلالات المشاركة في الدورة 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

وعرفت هذه المباريات، البالغ عددها 30 مباراة، والمنظمة من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع الفدراليات بين مهنية للحليب واللحوم الحمراء والجمعية الوطنية للأغنام والماعز، مشاركة 178 مربيا بهدف انتقاء أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات.

وعرفت المباريات المختلفة مشاركة 73 مربيا لأبقار إنتاج الحليب و30 مربيا الأبقار إنتاج اللحوم الحمراء، و46 مربيا للأغنام و25 مربيا للماعز و4 من مربي الإبل.

وأشرفت على هذه العمليات لجن تقنية مشتركة وطنية ودولية متخصصة في تربية المواشي.

وبهذه المناسبة، أبرز صديقي إلى أن حفل توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مباريات أفضل المواشي المعروضة في قطب تربية المواشي، حسب الأصناف والسلالات، يعد تحفيزا للمربين واعترافا بجهودهم.

وأشار الوزير إلى أن تربية مختلف سلالات الأبقار والأغنام والماعز تندرج في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر”، مذكرا بأن 19 عقد برنامج تمتد على 10 سنوات تم توقيعها بين الدولة والمهنيين، بهدف ضمان الاستدامة والسيادة الغذائية، من خلال تنظيم وتأهيل وتحديث سلاسل الإنتاج وتربية المواشي.

ووفقا لصديقي، تهدف العقود-البرامج كذلك إلى مواكبة ودعم المربين، من حيث تكاليف الإنتاج وتغذية الأبقار وغيرها، فضلا عن التتبع البيطري والصحي المنتظم للقطيع.

وأكد أن “المربين يبذلون جهدهم لضمان تموين السوق المغربية وكذا الحفاظ على مختلف السلالات”.

وبلغ عدد الرؤوس المعروضة في رواق المواشي حوالي 600 رأس منها 140 رأس من الأبقار الحلوب، 90 رأس من أبقار إنتاج اللحوم، و 200رأس من الأغنام، 130 رأس من الماعز و8 رؤوس من الإبل.

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