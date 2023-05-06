لقجع: كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة يؤكد قدرة المملكة على احتضان تظاهرات رياضية كبرى

هبة بريس

أكد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، مساء الجمعة بسلا، أن تنظيم كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة بالمغرب يؤكد قدرة المملكة على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى.

وأشار لقجع في تصريح للصحافة على هامش قرعة كأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة، التي جرت بمركب محمد السادس لكرة القدم، إلى أن تأكيد القدرة على احتضان كبريات التظاهرات سيكون تنظيم كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال، مضيفا أنها فرصة أخرى لتسليط الضوء على خبرات المملكة، في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإظهار للعالم أجمع أن المغرب قادر على تنظيم مثل هذه المسابقات في أفضل الظروف.

وأوضح أن المنتخب المغربي الأول يضم حاليا سبعة لاعبين لايتجاوز عمرهم 23 سنة، ويمكن أن تنضم إليهم عناصر أخرى، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد المسار الإيجابي لكرة القدم المغربية على مستوى المنتخبات الوطنية.

وتابع أن كأس إفريقيا للأمم المقررة بالمغرب تشكل فرصة للمنتخب المغربي لأقل من 23 سنة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والعودة مرة أخرى إلى هذه المنافسة الرياضية الدولية، وكذلك لتأكيد وصقل مؤهلات اللاعبين المغاربة الشباب للمنافسة في المسابقات المقبلة.

من جانبه، قال عصام الشرعي مدرب المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة، إن القرعة وضعت المغرب في مجموعة صعبة، مضيفا أن الطاقم التقني توقع أن تكون هذه المجموعة صعبة.

وأضاف أن “المنتخبات الثمانية قوية، لكن كأس أمم إفريقيا ستقام بالمغرب ومن المهم بالنسبة لنا أن نفوز بالمباراة الأولى ضد غينيا، لأنها مباراة حاسمة لبقية البطولة”.

من جانبه اعتبر الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فيرون موسينغو أومبا، أن الألعاب الأولمبية مهمة في منافسات كرة القدم، مضيفا أن الفرق المشاركة في هذه البطولة، ستمثل القارة وكرة القدم الإفريقية على الصعيد العالمي.

وعن تنظيم كأس أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة بالمغرب، أكد السيد أومبا أن المغرب يتوفر على بنية تحتية عالية المستوى لكرة القدم، داعيا المشجعين إلى القدوم بأعداد كبيرة خلال هذا الحدث الرياضي.

يذكر أن المنتخب المغربي يتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب كل من منتخبات غانا والكونغو وغينيا.

وتأهلت 8 منتخبات لكأس إفريقيا للأمم لأقل من 23 سنة وهي المغرب (البلد المضيف) ، مصر ، النيجر ، غينيا ، الكونغو ، غانا ، مالي ، الغابون.

وستقام منافسات هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة “باريس 2024” في الفترة الممتدة ما بين 24 يونيو و 8 يوليوز المقبلين.

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