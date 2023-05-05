نادال يفوز بـ"سوبر تاي بريك"

الإصابة تحرم الإسباني نادال من بطولة روما للماسترز

2023-05-05 / 19:06
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هبة بريس _ رياضة

لن يتمكن أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادال، من المشاركة في دورة روما الإيطالية للتنس لمقرّرة الأسبوع المقبل. بسبب الإصابة.

نادال (36 عاماً) الذي لم يخض أي مباراة منذ تعرضه لإصابة بوركه في بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي، كتب في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “آسف للإعلان عن عدم قدرتي عن المشاركة في روما. تعرفون مدى الألم للغياب عن دورة أخرى طبعت مسيرتي الاحترافية وشخصيتي نظراً للحب والدعم الكبيرين من الجماهير الإيطالية”.

وتابع “الماتادور”: “رغم ملاحظة التقدّم في الأيام القليلة الماضية، مضت عدة أشهر لم أتمكن فيها من التدرّب على مستوى مرتفع، وعملية إعادة التكيّف لها زمنها ولا خيار لدي سوى قبولها ومواصلة العمل”.

وغاب النجم الإسباني الفائز بـ22 بطولة كبرى، عن الملاعب منذ يناير بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها خلال بطولة أستراليا المفتوحة والتي حرمته بالفعل من المشاركة في بطولات إنديان ويلز، وميامي، ومونت كارلو، وبرشلونة ومدريد.

ولم يكشف نادال، البالغ من العمر 36 عاما، توقعاته بشأن مشاركته في بطولة فرنسا المفتوحة التي تبدأ في 28 مايو الجاري.

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