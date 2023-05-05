مدرب باريس سان جيرمان يؤكد قرار إيقاف ميسي

2023-05-05 / 17:11
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هبة بريس - وكالات

أكد مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتيه، صحة الأنباء التي تم تداولها طوال الأيام الأخيرة بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية خلال الأيام الماضية، أنباء عن فرض عقوبة الإيقاف لأسبوعين ضد ميسي، سواء عن المشاركة في التدريبات أو المباريات، مع خصم راتبه خلال تلك الفترة، وذلك بسب سفره إلى السعودية دون الحصول على إذن من النادي الباريسي.

وقال غالتيه خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة عشية مواجهة تروا: “لقد أبلغتني إدارة سان جيرمان في بداية الأسبوع بأن ميسي تعرض للإيقاف”.

وبسؤاله هل شارك في صياغة العقوبة أو وافق عليها، رد غالتيه: “لم يكن قراري، لقد تم إبلاغي فقط بالعقوبة، أنا موظف وملتزم بدوري ومسؤولياتي، وقررت ألا أعلق على قرار إيقاف ميسي”.

وما زال ميسي يتواجد في زيارته الترويجية للسياحة داخل السعودية، وسط الكثير من التقارير التي أعلنت نهاية علاقته مع باريس سان جيرمان بعد العقوبة التي فرضت ضده.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة تروا بعد غد الأحد، ضمن مباريات الجولة 34 من منافسات الدوري الفرنسي.

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