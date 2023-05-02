مصرع أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بالداخلة

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب أن أربعة عمال بوحدة إنتاجية لتعليب السمك بمدينة الداخلة لقوا مصرعهم اختناقا اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر ذاته أن ثلاثة عمال آخرين يوجدون الآن تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة، من بينهم حالة واحدة تحت العناية المركزة، بينما تبقى الحالة الصحية لعامل رابع مستقرة.

وحسب المعطيات الأولية، يضيف المصدر ذاته، فإن المعنيين بالأمر تعرضوا للاختناق عند محاولتهم إنقاذ أحد العمال الذي كان بصدد تنظيف مجاري الصهريج الخاص بتجميع بقايا الأسماك داخل الوحدة الإنتاجية المذكورة.

وتم فتح بحث من طرف المصالح المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

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