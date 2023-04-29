التدافع “يصرع مشجعة وشجار ينهي حياة اخر قبيل مباراة الأهلي

هبة بريس _ الدار البيضاء

لقيت مشجعة رجاوية قبل قليل من مساء يومه السبت حتفها وذلك إثر الإزدحام الكبير والتدافع الذي عرفته جنابات المركب الرياضي محمد الخامس بمدية الدار البيصاء

وجرى الحادث قبيل اللقاء الذي يجمع في هذه الأثناء نادي الرجاء الرياضي و الأهلي المصري برسم إياب دور الربع نهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وتم نقل الهالكة على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي مولاي يوسف لتلقي الإسعافات اللازمة حيث تمت معاينة وفاة الضحية.

وفي حادث مأساوي آخر .قال مصدر هبة بريس ان شجارا جرى بين مشجعين انتهى بوفاة احدهما

تفاصيل اكثر في الموضوع بعد قليل

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