م–صرع مهاجر مغربي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أطلقت الشرطة الإيطالية بمفوضية أمن “فارا فيسينتيو ” الرصاص على مهاجر مغربي أردته قتيلا، في الشارع العام، للحيلولة دون إطلاقه النار من مسدس استولى عليه من شرطي حاول صعقه بمسدس كهربائي.

وأوضحت مصادر هبة بريس أن المهاجر المغربي، لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما انفلتت الأمور على حين غرة، إذ شوهد الضحية وهو يصرخ هائجا، مما أثار ذعر المارة فتم استدعاء الشرطة لتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها عندما حاولت الشرطة التدخل لاعتقال الهالك، قررت استخدام صاعق كهربائي لشل حركته، لكن المهاجر المغربي استطاع أن يسرق مسدس شرطي كان يحاول تكبيله.

وزعمت الشرطة الإيطالية بأن الضحية وبعد استيلائه على السلاح الناري صوبه نحو باقي العناصر، التي رمته بالرصاص قبل أن يشرع في استخدامه وإطلاق الرصاص منه.

وأسفر الحادث عن مقتل المهاجر المغربي، الذي لم تعلن بعد هويته، فيما أصيب شرطي .

وأشارت مصادر هبة بريس إلى أن هذا الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة المذكورة التي حلت بكل تلاوينها، حيت تم بحث قضائي في الموضوع، بتعليمات من المدعي العام لتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة التي هزت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا.

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