م–صرع مهاجر مغربي في تبادل إطلاق نار مع الشرطة الإيطالية

2023-04-24 / 18:55
0

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

أطلقت الشرطة الإيطالية بمفوضية أمن “فارا فيسينتيو ” الرصاص على مهاجر مغربي أردته قتيلا، في الشارع العام، للحيلولة دون إطلاقه النار من مسدس استولى عليه من شرطي حاول صعقه بمسدس كهربائي.

وأوضحت مصادر هبة بريس أن المهاجر المغربي، لفظ أنفاسه الأخيرة، بعدما انفلتت الأمور على حين غرة، إذ شوهد الضحية وهو يصرخ هائجا، مما أثار ذعر المارة فتم استدعاء الشرطة لتوقيفه.

وأضافت المصادر ذاتها عندما حاولت الشرطة التدخل لاعتقال الهالك، قررت استخدام صاعق كهربائي لشل حركته، لكن المهاجر المغربي استطاع أن يسرق مسدس شرطي كان يحاول تكبيله.

وزعمت الشرطة الإيطالية بأن الضحية وبعد استيلائه على السلاح الناري صوبه نحو باقي العناصر، التي رمته بالرصاص قبل أن يشرع في استخدامه وإطلاق الرصاص منه.

وأسفر الحادث عن مقتل المهاجر المغربي، الذي لم تعلن بعد هويته، فيما أصيب شرطي .

وأشارت مصادر هبة بريس إلى أن هذا الحادث استنفر مختلف الأجهزة الأمنية بالمدينة المذكورة التي حلت بكل تلاوينها، حيت تم بحث قضائي في الموضوع، بتعليمات من المدعي العام لتحديد المسؤوليات في هذه الواقعة التي هزت الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نقابة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة

نقابة أطباء السودان تناشد المجتمع الدولي والإقليمي المساعدة العاجلة

2023-04-23 / 15:42
Photo of عيد الفطر.. سفير المملكة في السويد يلتقي بالكفاءات المغربية

عيد الفطر.. سفير المملكة في السويد يلتقي بالكفاءات المغربية

2023-04-22 / 19:19
Photo of في جو مفعم بالود.. الجالية المغربية في سيرينيو الإيطالية تحتفي بعيد الفطر

في جو مفعم بالود.. الجالية المغربية في سيرينيو الإيطالية…

2023-04-21 / 10:31
Photo of “إفطار السلام”… مائدة رمضانية تجمع مسؤولين إسبان ويهود ومسلمين بتاراغونا

“إفطار السلام”… مائدة رمضانية تجمع مسؤولين إسبان ويهود ومسلمين…

2023-04-20 / 22:44
Photo of الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

الجالية المسلمة في أوروبا تحتفل بعيد الفطر غدا الجمعة

2023-04-20 / 20:20
Photo of ظاهرة جمع التبرعات على طريقة “أبو حمزة” تتضاعف بمساجد هولندا

ظاهرة جمع التبرعات على طريقة “أبو حمزة” تتضاعف بمساجد…

2023-04-18 / 16:21
Photo of إيطاليا : تنظيم إفطار جماعي تحت شعار ” التعايش بين الثقافات .. رهان إيجابي

إيطاليا : تنظيم إفطار جماعي تحت شعار ” التعايش…

2023-04-16 / 21:29
Photo of ميلانُـو .. إفطار رمضاني يجمع مغاربة لدعم حوار الأديان وقيم التسامح

ميلانُـو .. إفطار رمضاني يجمع مغاربة لدعم حوار الأديان…

2023-04-15 / 18:57
Photo of بسبب الاشتباكات.. سفارة المغرب بالخرطوم توصي أفراد الجالية بالحذر 

بسبب الاشتباكات.. سفارة المغرب بالخرطوم توصي أفراد الجالية بالحذر 

2023-04-15 / 14:21
Photo of الخدمات الإدارية للقنصليات المغربية بإيطاليا تواصل تميزها وسط استحسان الجميع

الخدمات الإدارية للقنصليات المغربية بإيطاليا تواصل تميزها وسط استحسان…

2023-04-15 / 10:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق