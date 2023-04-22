لوبان: قطيعة كاملة بين ماكرون والفرنسيين

هبة بريس - وكالات

أعلنت زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليمينية في البرلمان الفرنسي، مارين لوبان، أن هناك قطيعة كاملة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي.

وقالت لوبان: “لم يعد بإمكان ماكرون مغادرة قصر الإليزيه دون إثارة غضب الأشخاص الذين يرفض الاستماع إليهم واحترام إرادتهم. وهو الذي خلق هذا الغضب والفوضى. اليوم هناك قطيعة كاملة بين ماكرون والفرنسيين”.

وأشارت إلى أن الديمقراطية تكمن في احترام رأي الشعب، وفرنسا اليوم مفلسة ديمقراطيا، لأن إرادة الشعب لا تحترم، حسب تعبيرها.

وأضافت: “إيمانويل ماكرون يفقد شعبيته لأنه لا يحترم إرادة الشعب. إذا قال الناس إنهم لا يريدون هذا الإصلاح، فلا بد من وضعه في الدرج!”.

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