لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

هبة بريس

دعا فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الجمعة، أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى تشريف الكرة الوطنية وتقديم مستوى يليق بها في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بالجزائر ما بين 29 أبريل و19 ماي المقبل.

وأبرز رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، خلال استقباله لأعضاء المنتخب المغربي أن قيمة كأس إفريقيا المقبلة تتمثل في كونها مؤهلة لنهائيات كأس العالم، مشيرا إلى أن المشاركة في المونديال في هذا السن تبقى محطة مهمة بالنسبة للاعبين للرفع من مستواهم، والاحتكاك بمدارس أخرى لها قيمتها على المستوى الدولي.

ودعا فوزي لقجع، جميع لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى العمل أكثر بجدية واحترافية، وبطرق علمية، والاهتمام بجميع الأمور التي تخص مسارهم الكروي، باعتبارهم مستقبل كرة القدم المغربية.

وركز فوزي لقجع في كلمته على الاستمرارية في العمل الجاد لأنه السبيل الوحيد الذي سيكون أجيالا قادرة على حمل قميص المنتخب المغربي من فئة إلى أخرى، مشددا على ضرورة الاهتمام بجميع الأمور التي تخص الرفع من مستوى اللاعبين من تداريب وتطبيب ونمط عيش.

وكانت قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، قد أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: نيجريا، جنوب إفريقيا وزامبيا.

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