كريستيانو رونالدو باللغة العربية: عيدكم مبارك

2023-04-22 / 09:19
0
هبة بريس - وكالات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة باللغة العربية إلى جماهير فريقه والعرب والمسلمين بمناسبة عبد الفطر المبارك.

وهنأ رونالدو متابعي العرب والمسلمين ومشجعي النصر، بقدوم عيد الفطر، باللغة العربية.

ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال فيه رونالدو وهو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس: “عيد مبارك”.

كما غرد رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “‏التركيز في التحضير لنصف النهائية” في إشارة لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين المقبل.

وأضاف: “عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

لقجع يدعو لاعبي المنتخب المغربي لتشريف كرة القدم الوطنية

2023-04-22 / 10:10
Photo of نيمار يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن سان جيرمان

نيمار يكشف عن وجهته المقبلة بعد رحيله عن سان…

2023-04-21 / 22:52
Photo of أرسنال المتصدر ينجو من الخسارة أمام ساوثهامبتون

أرسنال المتصدر ينجو من الخسارة أمام ساوثهامبتون

2023-04-21 / 21:49
Photo of رسميا.. المنتخب المغربي يشارك في كأس أفريقيا لأقل من 17 سنة بالجزائر ولقجع يوجه رسالة للاعبين

رسميا.. المنتخب المغربي يشارك في كأس أفريقيا لأقل من…

2023-04-21 / 20:39
Photo of منذر الكبير يتحدى الأهلي.. ويؤكد :”غدا سترون فريقا يدافع عن حظوظه بشراسة “

منذر الكبير يتحدى الأهلي.. ويؤكد :”غدا سترون فريقا يدافع…

2023-04-21 / 20:02
Photo of قرعة مونديال الشباب تضع تونس والعراق في مجموعة واحدة

قرعة مونديال الشباب تضع تونس والعراق في مجموعة واحدة

2023-04-21 / 18:51
Photo of “يويفا” يكافئ النصيري بجائزة مميزة بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي

“يويفا” يكافئ النصيري بجائزة مميزة بعد تألقه أمام مانشستر…

2023-04-21 / 17:04
Photo of منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس العرب

منتخب الكرة الشاطئية يستعد لكأس العرب

2023-04-21 / 14:48
Photo of برشلونة: عدم مساعدتنا في عودة ميسي “غباء”

برشلونة: عدم مساعدتنا في عودة ميسي “غباء”

2023-04-21 / 12:10
Photo of النصيري يسجل ثنائية ويقود اشبيلية إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

النصيري يسجل ثنائية ويقود اشبيلية إلى نصف نهائي الدوري…

2023-04-20 / 21:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق