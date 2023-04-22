كريستيانو رونالدو باللغة العربية: عيدكم مبارك

هبة بريس - وكالات

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، رسالة باللغة العربية إلى جماهير فريقه والعرب والمسلمين بمناسبة عبد الفطر المبارك.

وهنأ رونالدو متابعي العرب والمسلمين ومشجعي النصر، بقدوم عيد الفطر، باللغة العربية.

ونشر نادي النصر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال فيه رونالدو وهو في الممر المؤدي لغرفة خلع الملابس: “عيد مبارك”.

كما غرد رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قائلا: “‏التركيز في التحضير لنصف النهائية” في إشارة لمباراة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الإثنين المقبل.

وأضاف: “عيد مبارك لجميع من يحتفلون اليوم”.

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