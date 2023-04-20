فرنسا.. محتجون يقتحمون بورصة باريس

2023-04-20 / 13:16
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هبة بريس - وكالات

انتقلت موجة الغضب في الشارع الفرنسي إلى مستوى آخر، حيث لم تقتصر مظاهر الاحتجاج على التظاهر أو المناوشات الخفيفة مع الشرطة، بل طالت أهم مقر للمعاملات المالية في البلاد.

حيث استهدف المواطنون الفرنسيون الثائرون على قانون إصلاح نظام التقاعد في البلاد مبنى بورصة باريس “يورونكست”، ونجحوا في شق طريقهم إلى المبنى متجاوزين حواجز التفتيش.

واندلعت اشتباكات، في 21 مارس الماضي، بين المحتجين الرافضين لتمرير قانون التقاعد والشرطة الفرنسية في العاصمة باريس.

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