سطات…انهيار سقف على رؤوس أصحابه ي..ودي بحياة ثلاثينية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انهيار سقف منزل بإحدى الدواوير بجماعة مشرع بن عبو بإقليم سطات عصر اليوم الاثنين، خلف مقتل سيدة ثلاثينية فيما أصيبت إحدى قريباتها بجروح

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وحسب ذات المصادر، فقد جرى نقل الضحيتين صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني لاسعافهما، قبل أن تلفظ إحداهما أنفاسها الأخيرة وهي في طريقها، ليتم ايداعها مستودع الأموات بالمستشفى ذاته، فيما قدمت الاسعافات الأولية للضحية الثانية.

الحادث المؤلم لامحالة سيكون موضوع تحقيق وبحث من قبل الجهات المختصة للوقوف على كافة حيثياته.

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