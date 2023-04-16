“حشرات الفراش التهمته حيا”.. وف-اة مروعة في سجن أميركي

هبة بريس _ متابعة

توفي سجين في مدينة أتلانتا الأميركية بعد “أن أكلته حشرت الفراش حيا” بعد ثلاثة أشهر من سجنه في زنزانة قذرة، وفق محامي الأسرة، مايكل هاربر.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن لاشان طومسون (35 عاما) وجد ميتا في زنزاته في سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أشهر من سجنه في زنزانة متسخة، لدرجة أن عاملا كان يرتدي سترة واقية مصممة للحماية من المواد الخطرة عندما كان يدخلها.

وتطالب عائلة طومسون بإجراء تحقيق جنائي في وفاته، وإغلاق السجن الواقع في مقاطعة فولتون بعد وفاته، بسبب “بق الفراش”.

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