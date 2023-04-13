Morocco's prime minister-designate Aziz Akhannouch (C), Abdellatif Ouahbi (L), president of Morocco's Authenticity and Modernity Party (PAM) and Nizar Baraka (R), president of the Istiqlal Party (R), gather after Akhannouch announced a coalition of RNI, PAM and Istiqlal, on September 22 , 2021 in Rabat. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

“موجة الغلاء” تجمع الأغلبية الحكومية اليوم الخميس

2023-04-13 / 10:54
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هبةبريس - الرباط

يعقد الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، يومه الخميس، اجتماعا لمناقشة عدد من المحاور في مقدمتها “موجة الغلاء”.

وسيعرف اللقاء، الذي سينطلق مساء يومه الخميس، بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار، حضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، وأعضاء من الحكومة وكذا رئيسي البرلمان.

وسيناقش الحاضرون، عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها موجة غلاء الأسعار وتأثيرها على المعيشة اليومية للمواطنين المغاربة.

هذا ويشار الى أن حزب الأصالة والمعاصرة، قد دعا قبل أيام إلى عقد اجتماع طارئ، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة.

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