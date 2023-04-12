المتهم بطعن إمام مسجد نيوجرسي يكشف عن دافع الجريمة

2023-04-12 / 11:13
0
هبة بريس - وكالات

قال الرجل الذي طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب أثناء صلاة الفجر في مدينة باترسون بولاية نيوجرسي للشرطة يوم الاثنين إنه يريد قتله بسبب الخلافات الدينية، وفقًا لوثائق المحكمة.

لكن سيريف زوربا (32 عاما) لم يوضح الطبيعة الدقيقة لهذه الاختلافات، وفقاً لوكالة “الأسوشيتد برس”.

وبحسب ما ورد، تم إخضاع زوربا، وهو من مواليد إسطنبول (تركيا) ، من قبل المصلين في مسجد عمر في باترسون بعد أن هاجم الإمام سيد النقيب البالغ من العمر 65 عامًا، والذي يتعافى من جروح في مستشفى “سانت جوزيف”.

وخلال مثول قصير أمام المحكمة من سجن مقاطعة بيرغن، تحدث زوربا من خلال مترجم فوري باللغة التركية وبدا مرتبكاً في بعض الأحيان، وفقًا للتقارير.

وقال بينما شرح القاضي حقوقه: “لم أفعل أي شيء”.

وأوضح زوربا أنه جاء من إسطنبول لكنه لم يتمكن من تقديم عنوان خاص في باترسون، وبدلاً من ذلك قام بتسمية محل بقالة قريب.

ورفض المشتبه به في البداية أن يمثله محام، ولكنه قبل بعد ذلك.

وعندما قرأ القاضي الاتهامات الموجهة إليه – والتي تشمل محاولة القتل وحيازة أسلحة – قال زوربا: “أنا أقبل هذه التهمة”.

وبعد إلقاء القبض عليه مباشرة، قال زوربا للشرطة “إنه خطط للهجوم في الليلة السابقة في منزله بمفرده بسبب اختلافه مع المسجد وإمامه الذي يجمع المال باسم الإسلام”.

وجاء حادث الطعن بعد أعمال تخريب استهدفت مؤخراً “مدرسة الدكتور هاني عوض الله” الحكومية في مدينة باترسون، حيث تم تشويه كلمة “الله” في اسم الدكتور هاني عوض الله على اللافتة أمام المدرسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 15 قطة مختبئة بالصورة.. حذق جيدا واعثر عليها

15 قطة مختبئة بالصورة.. حذق جيدا واعثر عليها

2023-04-12 / 12:12
Photo of ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي المحكمة

ترامب: لن أنسحب من الانتخابات الرئاسية حتى لو أدانتي…

2023-04-12 / 10:43
Photo of الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا الطيور H3N8

الصحة العالمية: الصين تسجل أول حالة وفاة بفيروس إنفلونزا…

2023-04-12 / 09:47
Photo of الأمراض المنقولة جنسيا.. دواء قديم قد يساعد في حل المشكلة

الأمراض المنقولة جنسيا.. دواء قديم قد يساعد في حل…

2023-04-11 / 19:43
Photo of محتجّون لماكرون في تجمع خطابي ” انت رئيس العنف والنفاق”

محتجّون لماكرون في تجمع خطابي ” انت رئيس العنف…

2023-04-11 / 17:11
Photo of ردا على طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفيرة التشاد

ردا على طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفيرة التشاد

2023-04-11 / 15:30
Photo of بشرط.. بريطانيا تدفع 500 دولار لكل امرأة حامل

بشرط.. بريطانيا تدفع 500 دولار لكل امرأة حامل

2023-04-11 / 14:56
Photo of في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 23 عاما.. ماكرون يصل هولندا

في أول زيارة لرئيس فرنسي منذ 23 عاما.. ماكرون…

2023-04-11 / 14:08
Photo of الإدارة الأمريكية تطالب محكمة بتجميد قرار يحظر حبوبا للإجهاض

الإدارة الأمريكية تطالب محكمة بتجميد قرار يحظر حبوبا للإجهاض

2023-04-11 / 13:41
Photo of سرق أموال التبرعات ثم تظاهر بالصلاة.. الكاميرا تفضح لصا بالمسجد

سرق أموال التبرعات ثم تظاهر بالصلاة.. الكاميرا تفضح لصا…

2023-04-11 / 12:07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق