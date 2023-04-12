المتهم بطعن إمام مسجد نيوجرسي يكشف عن دافع الجريمة

هبة بريس - وكالات

قال الرجل الذي طعن إمام مسجد عمر بن الخطاب أثناء صلاة الفجر في مدينة باترسون بولاية نيوجرسي للشرطة يوم الاثنين إنه يريد قتله بسبب الخلافات الدينية، وفقًا لوثائق المحكمة.

لكن سيريف زوربا (32 عاما) لم يوضح الطبيعة الدقيقة لهذه الاختلافات، وفقاً لوكالة “الأسوشيتد برس”.

وبحسب ما ورد، تم إخضاع زوربا، وهو من مواليد إسطنبول (تركيا) ، من قبل المصلين في مسجد عمر في باترسون بعد أن هاجم الإمام سيد النقيب البالغ من العمر 65 عامًا، والذي يتعافى من جروح في مستشفى “سانت جوزيف”.

وخلال مثول قصير أمام المحكمة من سجن مقاطعة بيرغن، تحدث زوربا من خلال مترجم فوري باللغة التركية وبدا مرتبكاً في بعض الأحيان، وفقًا للتقارير.

وقال بينما شرح القاضي حقوقه: “لم أفعل أي شيء”.

وأوضح زوربا أنه جاء من إسطنبول لكنه لم يتمكن من تقديم عنوان خاص في باترسون، وبدلاً من ذلك قام بتسمية محل بقالة قريب.

ورفض المشتبه به في البداية أن يمثله محام، ولكنه قبل بعد ذلك.

وعندما قرأ القاضي الاتهامات الموجهة إليه – والتي تشمل محاولة القتل وحيازة أسلحة – قال زوربا: “أنا أقبل هذه التهمة”.

وبعد إلقاء القبض عليه مباشرة، قال زوربا للشرطة “إنه خطط للهجوم في الليلة السابقة في منزله بمفرده بسبب اختلافه مع المسجد وإمامه الذي يجمع المال باسم الإسلام”.

وجاء حادث الطعن بعد أعمال تخريب استهدفت مؤخراً “مدرسة الدكتور هاني عوض الله” الحكومية في مدينة باترسون، حيث تم تشويه كلمة “الله” في اسم الدكتور هاني عوض الله على اللافتة أمام المدرسة.

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