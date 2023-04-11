ردا على طرد سفيرها.. ألمانيا تطرد سفيرة التشاد

2023-04-11 / 15:30
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الخارجية الألمانية أن على سفيرة تشاد مريم علي موسى مغادرة البلاد في غضون يومين.

وذكرت الخارجية أنه تم إبلاغ السفيرة بهذا اليوم الثلاثاء مشيرة إلى أنه تم استدعاء السفيرة إلى مقر الخارجية.

وحسبما أعلن متحدث باسم الخارجية، فإن هذه الخطوة تعد رد فعل على “الطرد غير المبرر” للسفير الألماني في تشاد، يان-كريستيان جوردون كريكه، وقال المتحدث:” نحن نأسف للغاية لوصول الأمور إلى هذا الحد “.

وأضاف المتحدث أن كريكه كان يؤدي عمله بشكل نموذجي وكان يدافع عن حقوق الإنسان وتابع أن السفارة الألمانية هناك ستواصل هذا الدور.

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