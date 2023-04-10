هدَّدت زميلها المسلم بالترحيل.. انتقادات لاذعة لمذيعة أمريكية

2023-04-10 / 20:01
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هبة بريس _ وكالات

تعرضت المذيعة الأمريكية المثيرة للجدل، إميرالد روبينسون، لانتقادات لاذعة بعد نشرها تغريدة في حسابها على موقع تويتر تهدد من خلالها زميلها المذيع المُسلم الشهير، مهدي حسن، بالترحيل إلى بريطانيا خلال العام المقبل.

حيث قالت روبينسون، المعروفة بمواقفها المؤيدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تغريدتها: “مهدي سوف تُرحّل إلى بريطانيا في 2024″، في إشارة لتغير الوضع السياسي بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

بينما رد عليها مهدي حسن الذي يحمل الجنسية البريطانية وينحدر أبواه من الهند، في تغريدة: “ألاحظ عدداً من العنصريين والفاشيين ومؤيدي دونالد ترامب في التعليقات على تغريداتي خلال الأيام الماضية”.

تجدر الإشارة إلى أن مهدي حسن وهو صحفي وإعلامي وكاتب سياسي بريطاني ولد في سنة 1979 وهو مسلم من أصل هندي وعمل في قناة الجزيرة الإنجليزية كما سبق له العمل مع “بي بي سي”، ويعمل حالياً في قنوات “MSNBC” الأمريكية، وهو خريج جامعة أوكسفورد.

بينما تُعرف الصحفية الأمريكية، إميرالد روبنسون، بآرائها المثيرة للجدل، حيث أعفتها قناة “Newsmax” الأمريكية عام 2021 من العمل كمراسلة للقناة في البيت الأبيض؛ بسبب تغريدة نشرتها عن نظرية مؤامرة لا أساس لها عن اللقاحات.

حيث كتبت على تويتر: “أعزائي المسيحيين، تحتوي اللقاحات على علامة مضيئة بيولوجية تسمى LUCIFERASE بحيث يمكن تتبعك. اقرأ آخر سفر من العهد الجديد لترى كيف سينتهي ذلك”، وقام تويتر بإزالة التغريدة باعتبارها انتهاكاً لقواعد السلامة.

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