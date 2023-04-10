بركان … صديقي يدشن مجزرة إقليمية عصرية بطاقة إستيعابية ب 5000 طن سنويا

هبة بريس - وجدة

قام محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صباح يوم الاثنين 10 أبريل الجاري، بزيارة ميدانية على مستوى إقليم بركان بجهة الشرق. وكان مرفوقا بعامل إقليم بركان ورئيس المجلس الإقليمي لبركان ورئيس جماعة بركان ومهنيين ومنتخبين ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

وبمدينة بركان، قام الوزير بتدشين المجزرة الجديدة لبركان التي تندرج إطار عمليات تحسين وعصرنة قنوات التوزيع للمخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وباستثمار إجمالي قدره 23 مليون درهم، تم إنشاء المجزرة على مساحة إجمالية قدرها 2,5 هكتار، منها 2950 متر مربع مغطاة، حيث تهدف المجزرة الجديدة إلى تلبية حاجيات الساكنة من اللحوم وفق معايير الصحة والجودة المطلوبة. تصل القدرة الإنتاجية للمجزرة إلى 300 رأس من الأغنام و35 رأس من الأبقار في الساعة، كما تتوفر على قدرة استيعابية لتبريد الأغنام تصل إلى 1500 رأس من الأغنام و250 رأس من الأبقار.

و تعتمد “مجازر بركان” على نظام رقمي يسمح بتحديد وتتبع المواشي من الإسطبلات إلى الذبح ويضمن الامتثال للمعايير المطلوبة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. كما تتوفر على نظام لمعالجة وتثمين النفايات السائلة وسلسلة للتبريد وتعليب عصري. تندرج “مجازر بركان” في إطار الاقتصاد التضامني والدائري من خلال إشراك التعاونيات على وجه الخصوص، في عمليات التنظيف، بالإضافة إلى التكوين المستمر لجميع العاملين.

و تتوفر المجزرة الجديدة على أسطول من الشاحنات المجهزة لنقل اللحوم والمنتجات الفرعية كما تتوفر على إسطبلات وقاعة مجهزة للذبح والسلخ وسلسلة أوتوماتيكية متزامنة للتلفيف وغرفة للتبريد والتجميد، بالإضافة إلى خدمات تنظيف المنتجات الفرعية والتعليب والتقطيع وتوزيع اللحوم.

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