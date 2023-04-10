رئيس جماعة الحاجب يشرف على حملة طبية للمصابين بالتوحد

ع محياوي _ هبة بريس

بتنسيق مع جمعية نوادي ليونز الدولية، أشرف وحيد حكيم، رئيس المجلس الجماعي للحاجب والنائب البرلماني عن مدينة الحاجب، بمعية السلطة المحلية، يوم أمس الأحد 9 أبريل 2023، بمركز “جمعية طيف للتوحد” بالحاجب، على إعطاء الانطلاقة، لقافلة طبية، وتوزيع إعانات لأطفال الجمعية المصابون بالتوحد.

وفي كلمة له بالمناسبة قال وحيد حكيم، انه بمناسبة شهر رمضان الابرك، حرص مجلس الجماعة برفقة السلطات المحلية على إعطاء عناية خاصة للاطفال الذين يعانون من مرض التوحد، من خلال تقديم مساعدات غذائية، وبرمجة حملة طبية، مؤكدا أن هذه الانشطة هي امتداد لأنشطة أخرى سيقوم بها المجلس في المستقبل تشمل كافة المناطق التي تدخل ضمن الإقليم خاصة الجماعات القروية

و أضاف حكيم وحيد، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرات هو الرقي بصحة الاطفال الذين يعانون من التوحد مشيرا في نفس الإطار الى أن هذه القافلة الطبية شملت القيام بعملية قياس نسبة السكر في الدم، وقياس الضغط الدموي، وإجراء تحاليل الخزان التراكمي بطريقة مجانية.

واسترسل في كلمته هاته، أن هذه المبادرة تعبئت لها أطر طبية وصحية وتمريضية متخصصة في مرض السكري وطب الأطفال، .

هذه العملية استحسنت أولياء المستفيدين ، منوهين بالمجهودات التي بذلتها الأطر الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية، وكذا السلطات المحلية في تنظيم هذه القافلة التي أدخلت البهجة والسرور على قلوبهم، ويبقى رئيس جماعة الحاجب السيد حكيم وحيد المنتخب الوحيد الذي يحظى بشعبية الناس ومصداقيته لديهم لأن السكان يلمسون تطابق فعلي بين أفعاله واقواله علاوة كونه لا يدخل أي جهد للتفاعل مع متطلبات التنمية المحلية ومتطلبات السكان المشروعة ويعتبر من أجود البرلمانيين في حزب الأحرار بالجهة .

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