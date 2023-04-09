جائزة الحسن الثاني للتنس .. الإسباني كارباليس باينا يتوج باللقب

هبة بريس - وكالات

توج الإسباني روبرتو كارياليس باينا، اليوم الأحد 9 أبريل، بلقب الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، التي نظمت، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، ما بين 2 و9 أبريل الجاري، بملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش.

وجاء تتويج كارياليس باينا، المصنف 82 في تصنيف رابطة محترفي كرة المضرب، باللقب عقب فوزه في المباراة النهائية على الفرنسي ألكسندر مولر (126 عالميا) بمجموعتين لواحدة (4-6، 7-6، 6-2)، وذلك في أول مشاركة له في هذا الدوري الدولي.

وكان كارياليس باينا (30 عاما) قد فاز في نصف نهاية جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، المدرجة ضمن الدوري الدولي لرابطة محترفي هذه اللعبة، على البريطاني دانييل إيفانس، المصنف 29 عالميا، والثاني في الدورة، بمجموعتين لواحدة (2-6 ،6-4 ،6-2 )، بينما فاز ألكسندر مولر (26 عاما)، في الدور ذاته، على الروسي بافيل كوتوف (114 عالميا)، بمجموعتين لصفر (7-6، 7-5)

وعرفت المباراة النهائية ندية كبيرة بين اللاعبين، اللذين يتميزان بقوة إرسالهما، خاصة في المجموعتين الأولى والثانية، قبل أن يحسمها الإسباني كارباليس باينا لصالحه، مستغلا حالة العياء التي ظهرت على خصمه الفرنسي ألكسندر مولر خلال المجموعة الثالثة، والذي حاول العودة أكثر من مرة في المباراة لكن دون جدوى.

وكانت منافسات الزوجي قد شهدت، أمس السبت، فوز الثنائي مارسيلو ديمولينير (البرازيل)، وأندريا فافاسوري (إيطاليا) باللقب، على حساب الزوجي المتكون من النمساويين ألكسندر إرلر ولوكاس ميدلير بجولتين لواحدة (6-3، 3-6، 12-10).

وحضر حفل توزيع جوائز جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، التي تابع أطوارها جمهور غفير، على الخصوص، والي جهة مراكش – آسفي’ عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للتنس، فيصل العرايشي، ومدير الرياضة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبد الرزاق العكاري، والكاتب العام للجامعة، رئيس النادي الملكي للتنس بمراكش، عزيز التيفنوتي، ورئيس الجماعة الحضرية المشور القصبة، عبد الرحمان الوفا، وكذا مدير الدورة هشام أرازي، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.

وعبر كارباليس باينا، في تصريح للصحافة، بالمناسبة، عن سعادته بالتتويج بلقب الدورة 37 لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب، في أول مشاركة له في هذا الدوري الدولي، الذي عرف نجاحا كبيرا من حيث التنظيم.

وأضاف أنه شعر خلال مشاركته في هذه الدورة، وكأنه “في بيته”، معبرا عن شكره للجمهور الذي لم يبخل عليه بالتشجيع، وأنه سيكون سعيدا بالعودة إلى مراكش للمشاركة في الدورة المقبلة لجائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الحسن الثاني الكبرى لكرة المضرب هي المحطة الوحيدة المدرجة ضمن الدوري الدولي لرابطة محترفي هذه اللعبة سلسلة 250 نقطة على صعيد القارة الإفريقية.

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