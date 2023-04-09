السجن لرجل بالصين بسبب إخافته دجاجات حتى الموت

هبة بريس _ وكالات

قضت محكمة في الصين بسجن رجل لمدة 6 أشهر، ووضعه تحت الرقابة، بسبب إخافته لدجاجات جاره حتى الموت بعد نزاع نشب بين الرجلين على قطع الأشجار.

شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أفادت السبت 8 أبريل/نيسان 2023، بأن الرجل الذي تمت معاقبته، أطلقت عليه وسائل إعلام حكومية اسم “جو”.

بدأ الخلاف في أبريل/نيسان 2022، بعدما بدأ جو يشعر بالانزعاج من جاره “تشونغ” لقيامه بقطع الأشجار دون إبلاغه، ورداً على ذلك أصبح “جو” يتسلل إلى مزرعة الدجاج الخاصة بـ”تشونغ” في الليل في مناسبات عدة.

بحسب ما استمعت إليه المحكمة في مقاطعة هينغ يانغ، فإن “جو” استخدم مصباحاً في إحدى الليالي داخل مزرعة الدجاج، الأمر الذي أدى لإخافة الدجاج وتجمعه في زاوية المزرعة، وأدى تكدسه فوق بعضه إلى سحق 500 منها حتى الموت.

أوقفت الشرطة الصينية “جو” عقب ذلك، وأجبرته على دفع 3 آلاف “يوان صيني” (436 دولاراً)، لكن ذلك لم يردع “جو”، وأعاد فعلته من جديد، وقتل في المرة الثانية 640 دجاجة.

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