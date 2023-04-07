شرطة نيويورك تشارك المسلمين إفطارهم في رمضان

2023-04-07 / 09:39
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هبة بريس - وكالات

شارك عناصر الشرطة المسلمين في مدينة نيويورك الجالية الإسلامية في إفطار رمضاني.

وأقامت مأدبة الإفطار جمعية الشرطيين المسلمين في نيويورك، في مبنى شرطة المدينة، حضرتها الأسر المسلمة ودبلوماسيو الدول الإسلامية.

وبعد عزف النشيد الوطني الأمريكي، قرأ نائب رئيس جمعية الشرطيين، علي حمود أوغلو آيات من القرآن الكريم.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الجمعية عادل رانا، هنأ المسلمين بشهر رمضان، وأكد على تعزيز روابط الصلة بين شرطة نيويورك والمسلمين في المدينة.

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