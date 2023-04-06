وديا.. هزيمة اللبؤات أمام التشيك

هبة بريس _ رياضة

انهزم المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم أمام نظيره التشيكي، بنتيجة هدفين لصفر، في مباراة جمعتهما الخميس 6 أبريل 2023 في مدينة “خومتوف” التشيكية.

يواصل المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المرتقبة في الفترة الممتدة ما بين الـ20 يوليوز الـ20 غشت 2023، من خلال خوض مباريات ودية مع منتخبات من مختلف دول العالم.

وبعد أن انهزم أمام نظيره التشيكي، بهدفين لصفر، يرتقب أن يخوض المنتخب الوطني المغربي مباراة إعدادية ثانية يوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 في إطار استعداداته لنهائيات كأس العالم، وستجمعه بنظيره الروماني.

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