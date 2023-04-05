ابتدائية طنجة تصدر حكما يقضي بادانة نائب رئيس مقاطعة المدينة

هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة يوم الاثنين الماضي، ادانة النائب الأول لرئيس مقاطعة طنجة المدينة “رضوان بوحديد”، بالسجن موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وقضت المحكمة بمتابعة بوحديد ، بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وبخصوص الدعوة المدنية قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدرها 10.000 درهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0