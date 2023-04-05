ابتدائية طنجة تصدر حكما يقضي بادانة نائب رئيس مقاطعة المدينة

2023-04-05 / 20:37
0
هبة بريس - مكتب طنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

قررت الغرفة الجنحية العادية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة يوم الاثنين الماضي، ادانة النائب الأول لرئيس مقاطعة طنجة المدينة “رضوان بوحديد”، بالسجن موقوف التنفيذ وأداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم وتحميله المصاريف القضائية، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

وقضت المحكمة بمتابعة بوحديد ، بتهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.

وبخصوص الدعوة المدنية قضت المحكمة بأداء المتهم غرامة مالية لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا عن الضرر قدرها 10.000 درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حيار : الوزارة تتابع عن كثب قضية “طفلة تيفلت

حيار : الوزارة تتابع عن كثب قضية “طفلة تيفلت

2023-04-05 / 20:28
Photo of “الملك” يدشن مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء

“الملك” يدشن مركز إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي بالمستشفى الجامعي…

2023-04-05 / 19:36

وزارة العدل تحسم الجدل بشأن إلغاء نتائج امتحان المحاماة

2023-04-05 / 18:23
Photo of القضاء يمهل لخصم شهرين لتقديم أدلة حول اتهاماته لعامل صفرو

القضاء يمهل لخصم شهرين لتقديم أدلة حول اتهاماته لعامل…

2023-04-05 / 17:46
Photo of إتلاف أزيد من 3.4 أطنان من مخدر الشيرا بضواحي الداخلة

إتلاف أزيد من 3.4 أطنان من مخدر الشيرا بضواحي…

2023-04-05 / 15:38
Photo of وزير الفلاحة: “90 ألف طن من الطماطم تستهلك في رمضان”

وزير الفلاحة: “90 ألف طن من الطماطم تستهلك في…

2023-04-05 / 15:05
Photo of اختلالات توزيع قفة رمضان تخرج ساكنة جماعة لمريجة في مسيرة “الجوع” نحو عمالة جرسيف

اختلالات توزيع قفة رمضان تخرج ساكنة جماعة لمريجة في…

2023-04-05 / 14:52
Photo of بسبب غلاء الأسعار.. فاطمة خير تساءل وزيرة الاقتصاد والمالية

بسبب غلاء الأسعار.. فاطمة خير تساءل وزيرة الاقتصاد والمالية

2023-04-05 / 14:40
Photo of تأجيل محاكمة لخصم والنيابة العامة تطالبه بدليل إدانة عامل اقليم صفرو

تأجيل محاكمة لخصم والنيابة العامة تطالبه بدليل إدانة عامل…

2023-04-05 / 14:35
Photo of صديقي: “لجأنا للاستيراد حفاظا على القطيع الوطني.. والأبقار الأوربية غالية”

صديقي: “لجأنا للاستيراد حفاظا على القطيع الوطني.. والأبقار الأوربية…

2023-04-05 / 14:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق