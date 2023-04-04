لاستخدامه بيانات أطفال.. بريطانيا تغرم “تيك توك” ب15 مليون دولار

2023-04-04 / 14:05
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هبة بريس - وكالات

أعلن مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أنه فرض غرامة على تيك توك قدرها 12.7 مليون جنيه إسترليني (15.88 مليون دولار) بسبب انتهاكات متعددة لقانون حماية البيانات، من بينها استخدام البيانات الشخصية لأطفال أقل من 13 عاما دون موافقة الوالدين.

وأفاد المكتب بأن تطبيق مقاطع الفيديو المملوك للشركة الصينية “بايت دانس”، لم يتخذ الإجراءات الكافية للتحقق من هوية مستخدمي المنصة وحذف المستخدمين من الأطفال دون السن.

وفي وقت سابق، توصل مكتب مفوض المعلومات في بريطانيا إلى أن منصة مشاركة الفيديو ربما تكون قد تعاملت مع بيانات أطفال في سن أقل من 13 عاماً دون موافقة ذويهم، كما أنه لم يوفر المعلومات المناسبة لمستخدميه بطريقة موجزة وشفافة وسهلة الفهم.

وقال المكتب إن الخرق حدث على مدى أكثر من عامين حتى يوليوز 2020.

وفي رد فعلها قالت شركة تيك توك إنها تعترض على نتائج التحقيق.

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