7.4 مليون معتمر وفدوا للمسجد الحرام خلال أول 10 أيام من رمضان
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة صالح الرشيد إن أكثر من 7.4 مليون معتمر ومعتمرة وفدوا للمسجد الحرام خلال 10 أيام من شهر رمضان.
وأضاف الرشيد، في تغريدة عبر “تويتر”، أن “المعتمرين وجدوا خدمات ضيافة مميزة، وخدمات نقل لا مثيل لها في مختلف دول العالم”.
وأشار إلى “أن ذلك بفضل الله ثم بفضل اهتمام قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين”.
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13 تعليقات
الله ينصر سيدنا محمد السادس مهتم حتا بالجالية المغربية بالخاريج في جميع المناسبات الله ايطول فاعمر سيدي
ياربي لا تحرم حتا وحد من داك المقام والله ينصر الإسلام او ديم انشاالله القودام
اللهم زيد وبارك في ديننا الكريم الرحيم دين محمد عليه افضل الصلاة وأتم التسليم
هذا من فضل الله علينا وعليكم اعانكم الله في خدمة بية الله الحرم
حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذن الله تعالى لي حجاجنا من انحاء العالم
كل الشكر والتقدير والاحترام المتبادل لي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة حجاجنا من كل انحاء العالم
داك العدد مدروب في رقم لا يحصا مزال في انتضار دوره لي الذهاب إلى بيته العتيق اللهم زيد وبارك في أمة محمد عليه افضل الصلاه والسلام
اللهم انصر الاسلام والمسلمين…
الحمد لله على نعمة الاسلام اللهم زد وبارك..
اللهم احفظ المملكة العربية السعودية في خدمة بيت الله الحرام والمعتمرين ..
اللهم زد وبارك في ذالك..
اللهم انفعنا ببركتهم يارب العالمين..
حج مقبول وسعي مشكور…