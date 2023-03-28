“ملعقة” تخدعك فتجعلك تتناول كميات أقل من السكر

هبة بريس - وكالات

هل يمكن أن تخدع أدوات المائدة براعم التذوق لدينا وتساعدنا على تناول طعام أكثر صحة؟.

هذا هو أمل الباحثين في الولايات المتحدة، الذين صمموا ملعقة يقولون إنها يمكن أن تجعل مذاق الطعام أكثر حلاوة – دون إضافة السكر.

ومن الناحية النظرية، قد يعني هذا أننا لن نحتاج إلى البحث عن خيارات سكرية – بما في ذلك المحليات، والتي تشير الأدلة الآن إلى أنها قد تكون مرتبطة بالتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء (مستعمرة الميكروبات المرتبطة بشكل متزايد بالمناعة) – لأننا نستطيع تناول الزبادي العادي، على سبيل المثال، وستجعلها الملعقة حلوة المذاق.

وسيكون بالملعقة، التي هي في مراحل التصميم الأولى، نتوءات على الجانب السفلي لزيادة مساحة السطح التي لها اتصال جسدي مع براعم التذوق على لساننا.

وبشكل حاسم، ستتم تغطية هذه النتوءات بطبقة من الجزيئات تسمى الروابط – مادة كيميائية تتفاعل مع مستقبلات محددة على الخلايا لبدء استجابة فسيولوجية. لديها أشكال وخصائص محددة تسمح لها بالنقر فوق مستقبل معين.

وفي هذه الحالة، يقول الباحثون إن العنصر المستخدم مأخوذ من السكر – ويلتصق بالملعقة.

نتيجة لذلك، ستحفز الملعقة مستقبلات حلاوة معينة داخل براعم التذوق، دون الحاجة إلى تناول أي سكر.

ويقول الدكتور كارل ماي، باحث الكيمياء الحيوية بجامعة بريستول، والذي لم يشارك في المشروع: “إنها فكرة رائعة. هذه الملعقة ستخدع عقولنا وتجعلها تعتقد أننا نأكل طعاما حلوا. بعد كل شيء، يمكن للسان أن يكتشف السكر، لكن “السكر” – أي الليجند – عالق بالملعقة، وليس في الطعام الذي نأكله”.

وفاز المصممون الأمريكيون، الذين أطلقوا على الملعقة Sugarware، مؤخرا بالجائزة الثانية للطلاب في مسابقة Biodesign Sprint 2022، والتي تعرض أفكارا جديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأخبرت عضوة فريق Sugarware كارولين تشيو، وهي طالبة في جامعة كاليفورنيا، ديفيس، المحكمين أن جمهورهم المستهدف هم مرضى السكري أو أولئك الذين يرغبون في تقليل استهلاكهم للسكر.

وقالت: “ربما تفكر، لدينا بالفعل مُحليات صناعية في السوق”، لكنها أشارت إلى أدلة على أن المحليات الصناعية قد يكون لها تأثير سلبي على ميكروبيوم الأمعاء – ولذلك اعتقدنا أنه إذا لم نتناولها أي سكر على الإطلاق، بما في ذلك المحليات الصناعية – سنتمكن من معالجة هذه المشكلة.

كما يوضح الدكتور هافوفي شيشر، الأستاذ المشارك في العلوم الطبية الحيوية بجامعة Anglia Ruskin، أن المحليات الصناعية يمكن أن تؤثر على أنواع البكتيريا الموجودة في أمعائنا والطريقة التي تعمل بها.

ولا تزال أدوات السكر في مراحلها الأولى، لكن عالم الأحياء المجهرية شيو سو، الذي يعمل أيضا على تطوير الملعقة، قال: “لقد كنا على اتصال بفريق R&D [البحث والتطوير] التابع لشركة Mars Wrigley [الشركة المصنعة للأغذية، التي رعت المنافسة]، في محاولة حثيثة للمضي قدما في أبحاثنا”.

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