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مراكش : إتهام مدير مؤسسة تعليمية بتسخير كلاب شرسة لمهاجمة تلاميذ

2023-03-28 / 13:56
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محسن الراضي: هبة بريس

في واقعة غير مسبوقة بالمدينة الحمراء مراكش، صادرة عن مسؤول تربوي ” مدير مؤسسة تعليمية” بعد أن اتهم بتسخير كلاب شرسة في ملكيته، على مجموعة من التلاميذ كانوا يلعبون كرة القدم بملعب تابع للمؤسسة التعليمية التي يشرف على تسييرها .

وبحسب شكاية توصلت بها جريدة ” هبة بريس” من عائلة تلميذ ( 14 سنة ) تعرض لإصابة، بعد أن نهشت جسده الكلاب الشرسة، استدعت نقله للمستشفى لتلقي العلاجات، واستصدار شهادة طبية وجهت نسخة منها مرفقة بشكاية الى وكيل الملك بإبتدائية مراكش من أجل فتح تحقيق في النازلة .

وتعود فصول الواقعة، الى يوم 16 مارس الجاري، حينما كان عدد من التلاميذ بصدد إجراء مباراة لكرة القدم بملعب المؤسسة التعليمية، وبعدها يتفاجؤون بشخص يسخر كلاب شرسة لمهاجمتهم، مما اصاب تلميذ بجروح جراء تعرضه لعضة الكلاب.

الشكاية تشير ان مدير المؤسسة التعليمية المتهم حاول بتصرفه هذا ، منع التلاميذ من اللعب بالكرة، ولم يلتزم بواجبه كمربي ومسؤول تعليمي.

وقد وجهت عائلة التلميذ المصاب في شكايتها لوكيل الملك بإبتدائية مراكش، تهم ضد مدير المؤسسة التعليمية، بتعريض القاصر لأضرار جسدية بواسطة الكلاب الشرسة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر والتي يعاقب عليها القانون .

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