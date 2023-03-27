في مصر.. شابان يقت.لان صديقهما ويحر.قان جث.ته طمعا في أمواله

هبة بريس - وكالات

أمرت نيابة جنوب الجيزة في مصر بحبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل صديقهما وحرق جثته لسرقته.

وباشرت نيابة جنوب الجيزة التحقيق مع المتهمين بقتل شخص وإضرام النيران به، وإلقائه على سطح عقار في بولاق الدكرور، واعترف المتهمان بارتكابهما للواقعة.

وقال المتهمان أمام جهات التحقيق، إنهما استدرجا المجني عليه على سطح عقار لسرقته، فتعديا عليه بالضرب حيث هشما رأسه بحجر ثم أحرقا جثته، لإبعاد الشبهة عنهما.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين استوليا على المبلغ المالي الذي بحوزه المجني عليه، وهربا من مسرح الواقعة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمن عثر على جثة شخص متفحمة أعلى سطح عقار بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

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