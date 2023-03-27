شخص يضرم النار في نفسه أمام مقر وزاري في الرباط

هبة بريس - الرباط

أقدم شخص صباح يومه الإثنين، على إضرام النار في نفسه أمام مقر وزاري بحي أكدال بمدينة الرباط.

وحسب مصدر مطلع، فالمعني بالأمر يدعى “أ.ج”، وهو متقاعد في مجال التنشيط والمسرح، وكان يتوجه باستمرار للإدارة المعنية بهدف تسوية وضعيته المالية.

ووفق ذات المصدر، فقد أقدم ذات الشخص على صب مادة حارقة في جسده واضرام النار في نفسه، لافتا أنه ظل لمدة يصرخ بالمكان قبل تدخل عدد من الأشخاص الذين حاولوا إسعافه قبل نقله للمستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

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