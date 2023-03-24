“الحبس النافذ ” لطبيب جماعة صفرو بتهمة الرشوة.

هبة بريس _ فاس

أدانت المحكمة الابتدائية بصفرو، يوم أمس الخميس، الطبيب رئيس قسم حفظ الصحة ببلدية المدينة بالحبس شهرين نافذين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، كما أدانت نائب رئيس المجلس بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بـ 5000 درهم، وذلك بتهمة الارتشاء مقابل تقديم شهادة وفاة.

وكان الطبيب تسلم مبلغ 100 درهم على سبيل الرشوة من مواطن مقابل الحصول على شهادة وفاة أحد أقرباء المتوفي، وذلك بعدما قام المشتكي بتبليغ النيابة العامة عبر الخط الأخضر، يتهم الطبيب بتعرضه للابتزاز .

وكلفت النيابة العامة الضابطة القضائية بفتح بحث قضائي في مضمون هذا التبليغ، أسفر عن توقيف الطبيب، قبل أن يتقرر الانتقال إلى منزله والعثور على الورقة النقدية التي تم نسخها عند زوجة الطبيب المتهم

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0