ايمانويل ماكرون

ماكرون: “لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”

2023-03-24 / 16:35
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هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن حكومته “لن تتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف”، بعدما شابت التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد حوادث عديدة، مؤكدا أن البلد “لا يمكن أن يتعطل”.

وقال خلال مؤتمر صحافي في بروكسل “في مواجهة العنف الذي أميزه عن التظاهرات، سنستمر في التحلي بأكبر قدر من الحزم. أدين العنف الذي شهدناه أمس (الخميس)، وأدعو الجميع للتحلي بالمسؤولية، وأؤكد دعمي للشرطة التي قامت بعمل نموذجي”.

وأضاف “لن نتنازل عن أي شيء في مواجهة العنف. في الديموقراطية لا يحق استعمال العنف”.

وتابع ماكرون “بالنسبة للباقي، نواصل المضي قدما، فالبلد يستحق ذلك ويحتاجه”، مؤكدا “لا يمكن للبلد أن يتعطل، أمامنا الكثير من التحديات”.

في الإجمال، تظاهر 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وأعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان الجمعة أنه تم الخميس توقيف أكثر من 450 شخصا وتسجيل إصابة “441 من عناصر الشرطة والدرك” خلال أخطر أعمال عنف منذ بداية الحراك في يناير.

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