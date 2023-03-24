فاجعة تهز ليساسفة.. انفجار قنينة غاز يسفر عن إصابة 4 أشخاص
هبة بريس - البيضاء
اهتز حي المسجد بمنطقة ليساسفة بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس، على وقع حادث انفجار قنينة غاز من الحجم الصغير.
ووفق شهود عيان، فقد وقع الحادث قبيل موعد الافطار بحوالي نصف ساعة، مسفرا عن إصابة 4 أشخاص بحروق وجروح متفاوتة الخطورة.
وحسب ما عاينته هبة بريس، فقد تسبب الحادث في خسائر مادية مهمة ب4 شقق وتشريد أصحابها.
وفور خلمها بالواقعة، انتقلت المصالح الأمنية الى عين المكان على عجل حيث تم فتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الحادث، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاجات اللازمة.
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11 تعليقات
قنينات الغاز مثل القنبلة الموقوتة معرضة للانفجار في اي وقت ..
بالشفاء العاجل يارب العالمين..
على جميع المواطنين اخذ الحيطة والحذر من قنينات الغاز بشتى احجامهم..
اللهم احفظهم واشفيهم ..
يلزم من الحكومة سحب كل قنينات الغاز الصغيرة من الاسواق و تغييرها بقنينات لها مميزات السلامة لتفادي هذه المصائب و فقدان ارواح او اصابات بليغة..
القنينات البوكا غاز لا زالوا يحصدوا ارواح المواطنين في ظل عجز الدولة عن إيجاد حلول استعجالية..
يجب التخلص من قنينات الغاز وتعويضها بالتي لها مميزات تتناسب مع السلامة الصحية ..
بوكا غاز صبحت خطار على الناس ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم اشفيهم ..
على الجهات المعنية أن تمنع قنينات الغاز التي لا تتوفر على معايير الجودة..
على الشركات المنتجة البوكا تحمل مسؤوليتها في ما يقع..