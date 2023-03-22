"صافع" ماكرون يستأنف الحكم الذي صدر بحقه
الرئيس إيمانويل ماكرون

ماكرون: قانون إصلاح التقاعد ضروري.. ونرفض التمرد في الشارع

2023-03-22 / 14:00
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هبة بريس - وكالات

خرج الرئيس إيمانويل ماكرون أخيراً عن صمته اليوم الأربعاء وتوجه إلى الفرنسيين في مقابلة تلفزيونية مباشرة حول إصلاح نظام التقاعد الذي أُقرّ الأسبوع الماضي، بعد غياب لأيام في خضم تصاعد التوتر الاجتماعي في فرنسا.

وقال ماكرون إنه يجب إصدار قانون التقاعد قبل نهاية العام، مشيراً إلى عدم إمكانية قبول التمرد في الشارع ضد القانون.

وأضاف أن قانون إصلاح التقاعد ضروري لإنقاذ النظام بأكمله، لافتاً إلى أن القانون لا يعجبه ولكنه من أجل المصلحة العامة.

كما أكد أن الحكومة تعمل على العودة إلى الحياة الطبيعية في فرنسا في أسرع وقت.

وأوضح ماكرون أنه مستعد لتقبل الانخفاض في شعبيته، مشيراً إلى أنه سيتم تعديل قوانين الهجرة وأن الوضع الحالي لا يمكن الصمت عليه.

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