قطر.. مصرع شخص وإنقاذ آخرين جراء سقوط مبنى سكني

2023-03-22 / 11:50
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هبة بريس - وكالات

توفي شخص واحد جراء سقوط مبنى سكني في وسط العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، فيما نجحت فرق الدفاع المدني في إنقاذ حياة 7 أشخاص.

وقال بيان صحفي لوزارة الداخلية القطرية: “تمكنت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة من إنقاذ حياة 7 أشخاص جراء سقوط مبنى سكني مكّون من أربعة طوابق في منطقة بن درهم (وسط الدوحة)”.

وأضافت: “بينما توفي شخص واحد كان من ضمن المتواجدين في المبنى”.

وأفادت تقارير إعلامية محلية بتواجد كثيف لفرق الدفاع المدني فيما تستمر عمليات إزالة الأنقاض، مشيرة إلى وصول وزير الداخلية إلى مكان الحادث.

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