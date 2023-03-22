بريطانيا.. شخص يضرم النار في رجل بعد خروجه من المسجد

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات البريطانية أنّ رجلاً أصيب بحروق نتيجة هجوم استهدفه لدى خروجه من مسجد في برمنغهام بوسط إنجلترا مساء الإثنين، مشيرة إلى أنّها أوقفت مشتبهاً به وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية.

وقالت شرطة “ويست ميدلاندز” إنّ الهجوم وقع بُعيد الساعة 19:00 بالتوقيتين المحلّي والعالمي في حيّ إيدغباستون، مشيرة إلى أنّ الضحية كان قد خرج لتوّه من مسجد “دودلي رود” حين باغته المهاجم بأن سكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه.

وأضافت أنّ الضحية نقل إلى المستشفى حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

وأوضحت أنّها ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرّف عليه شرطيون.

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