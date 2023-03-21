التحكيم والملفات التأديبية.. لقجع: العصب الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها

هبة بريس

أكد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خلال اجتماعه المنعقد أمس الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم، أن العصب الوطنية مدعوة لتحمل مسؤولياتها في ما يتعلق بقضايا التحكيم والملفات التأديبية .

وبالمناسبة، قال رئيس الجامعة فوزي لقجع أن مهام الجامعة، أصبحت متعددة ومتنوعة كاستضافة العديد من المسابقات الإفريقية والدولية، مما يتطلب منها بذل مجهودات مضاعفة، ويحتم على العصب الوطنية تحمل مسؤولياتها في ممارسة مهامها واختصاصتها.

وذكر بلاغ للجامعة أنه تم تكوين لجنة تقنية للتحكيم لتعويض اللجنة المركزية السابقة، والتي ستضم ممثلين عن جميع العصب الوطنية، وإنهاء مهام مدير المديرية الوطنية للتحكيم.

وأضاف المصدر ذاته أن كل عصبة وطنية ستبث في ملفاتها التأديبية عبر لجن قضائية مختصة.

وأشار إلى أنه تم تحديد اختصاصات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في ما يتعلق بالبنيات التحتية ، والتكوين وتطوير كرة القدم، والمنتخبات الوطنية، والعلاقات الدولية.

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