زلزال ازمير

الزلزال المدمر.. الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا

2023-03-20 / 16:22
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هبة بريس - وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المفوضية الأوروبية ستخصص مليار يورو لتركيا وأكثر من مائة مليون يورو لسوريا لإعادة الإعمار بعد الزلزال.

وقالت أوروسولا في افتتاح مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة ضحايا الزلزال “يسعدني أن أعلن أن المفوضية الأوروبية وحدها ستدعم تركيا بمليار يورو للتعافي من الزلزال، كما نخصص الحزمة التالية للدعم الإنساني وإعادة الإعمار الطارئ لسوريا بمبلغ 108 ملايين يورو”.

ووفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية، فإن دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المؤسسات المالية الأوروبية، تنوي تقديم تبرعات منفصلة.

وتسبب زلزال 6 فبراير بقوة 7.8 درجة والهزات الارتدادية في جنوبي تركيا وشمال غربي سوريا بمقتل أكثر من 50 ألف شخص في البلدين، منهم أكثر 6000 في سوريا، فضلا عن دمار كبير خلفه الزلزال.

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‫3 تعليقات

  1. فاجعة لا تنسى كان الله معهم..كما نتمنى حظور أسماء دول عربية مساهمة في هذه التبرعات

  2. فعلا هادشي لي تيقول الدين ديالنا و لي خاصنا نطبقوه و نكونو إيد وحدة و نتعاونو بعضياتنا الله يعوضهم خير يا ربي

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