طرق باب منزل بذيله وهاجم صاحبه.. تمساح يرعب ولاية فلوريدا

هبة بريس - وكالات

تعرض رجل من فلوريدا للعض في ساقه من قبل زائر غير متوقع.. تمساح كان ينتظر خارج بابه مباشرة.

وقالت لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لشبكة “CNN” في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنهم تلقوا مكالمة حول الحادثة.

وأصيب الرجل البالغ من العمر 56 عامًا في فخذه، وفقًا للجنة.

وأرسلت اللجنة على الفور صائدًا للسيطرة على التمساح وكان بطول 2.7 متر، فيما نقل الرجل سكوت هولينجسورث، المقيم في دايتونا بيتش، إلى المستشفى للعلاج.

وفي تفاصيل الحادثة وبينما كان الرجل يشاهد التلفزيون سمع صوتًا عند الباب.

وقال: “قفزت وتوجهت وفتحت الباب، وخرجت لأرى من الطارق، وأثناء محاولتي الوصول إلى الأنوار وبالكاد خرجت من الباب تشبث التمساح برجلي وبدأ يعضها”.

وأضاف: “أظن أنني فاجأت التمساح بقدر ما فاجأني”.

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