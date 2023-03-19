The F-35 cockpit of the world's newest fifth generation fighter aircraft is shown from a F-35 cockpit demonstrator at National Electronics Museum in Linthicum, Maryland, September 29, 2010. The F-35 Lightning II features touch-screen instrument panel as well as voice-activated controls. The Pentagon announced last week that it reached a "fixed-price" agreement with Lockheed Martin Corp for a fourth batch of F-35 fighter jets, wrapping up months of negotiations about the U.S. military's biggest weapons program. REUTERS/Hyungwon Kang (UNITED STATES - Tags: MILITARY BUSINESS SCI TECH)

ارتفاع الإصابة بالسرطان بين طياري الجيش الأميركي

2023-03-19 / 14:18
0
هبة بريس _ وكالات

خلصت دراسة أجرتها وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان بين طياري القوات الجوية، وأظهرت لأول مرة أن أفراد الطواقم الأرضية الذين يزودون الطائرات العسكرية بالوقود ويعملون على صيانتها والإشراف على انطلاقها يصابون بالمرض أيضا.

ولطالما سعى الطيارون العسكريون المتقاعدون للحصول على بيانات بشأن هذه المسألة، بعدما أثاروا على مدى سنوات تنبيهات بشأن عدد الأشخاص الذين يعرفونهم الذين أصيبوا بالسرطان.

وفي دراستها التي استمرت لمدة عام، على ما يقرب من 900 ألف فرد من العسكريين، الذين قادوا طائرات، أو عملوا على طائرات عسكرية بين عامي 1992 و2017، توصلت وزارة الدفاع إلى وجود معدلات أعلى بكثير للإصابة بسرطانات الجلد والغدة الدرقية والدماغ والبروستاتا والثدي.

وتتطلب النتائج الآن مراجعة أكبر لمحاولة تحديد الأسباب

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العاهل السعودي يوجّه دعوة لرئيس إيران لزيارة الرياض

العاهل السعودي يوجّه دعوة لرئيس إيران لزيارة الرياض

2023-03-19 / 17:10
Photo of الجزائر ..الحبس النافذ بحق الناشطة السياسية حكيمة صبايحي

الجزائر ..الحبس النافذ بحق الناشطة السياسية حكيمة صبايحي

2023-03-19 / 11:39
Photo of 14 ق–تيلا على الأقل إثر زلزال في الإكوادور والبيرو

14 ق–تيلا على الأقل إثر زلزال في الإكوادور والبيرو

2023-03-19 / 11:25
Photo of المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24 ساعة

المركز الوطني للزلازل في سوريا: 29 هزة خلال 24…

2023-03-19 / 10:41
Photo of قطر.. إحالة وزير المالية وآخرين إلى محكمة الجنايات

قطر.. إحالة وزير المالية وآخرين إلى محكمة الجنايات

2023-03-19 / 10:02
Photo of “القمامة” تملأ شوارع عاصمة الأنوار والعطور

“القمامة” تملأ شوارع عاصمة الأنوار والعطور

2023-03-19 / 09:55
Photo of الكويت.. المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة 2022

الكويت.. المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة 2022

2023-03-19 / 09:04
Photo of منع من مغادرة البلاد ..المعارض الجزائري رشيد نكاز يريد السفر إلى الخارج للعلاج

منع من مغادرة البلاد ..المعارض الجزائري رشيد نكاز يريد…

2023-03-18 / 20:51
Photo of زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب سواحل الإكوادور

2023-03-18 / 20:16
Photo of إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب.. سيفوز بالرئاسة باكتساح

إيلون ماسك: إذا جرى اعتقال ترامب.. سيفوز بالرئاسة باكتساح

2023-03-18 / 19:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق